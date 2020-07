“Degrado al Parco della Pace, segnalazioni inascoltate da oltre un anno”

“E’ dal maggio 2019 che segnalo la rete rotta all’ingresso di via Perosi del Parco della Pace a Piacenza, con fili sporgenti che possono ferire animali e bambini, e, dallo stesso anno, anche la fontanella che non eroga acqua: ma finora nessuna risposta”.

E’ lo sfogo di un lettore che ha contattato la nostra redazione per segnalare la situazione all’interno dell’area verde cittadina, ma non solo: “Da oltre due mesi ho segnalato che in Strada Malchioda, sul ponticello del “Canale della Fame” mancano i due paletti dissuasori, gettati addirittura nel canale e quindi con il passaggio delle auto (foto sotto). Ma anche qui, menefreghismo assoluto! Mi chiedo: cosa dobbiamo fare noi cittadini? Già segnaliamo cose che addetti ai lavori e vigili dovrebbero vedere, ma è inaccettabile che in una città come Piacenza si debba aspettare mesi, se non anni, per avere solo piccoli interventi di manutenzione. Siamo alla follia!”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it