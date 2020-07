Di nuovo tempo di Extragiro per il Cadeo Carpaneto: cinque atleti in gara

E’ nuovamente tempo di gare per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto, che affronta il secondo week end di corse dopo la lunga sosta forzata a causa del Coronavirus.

Il terreno di gara sarà nuovamente l’Emilia Romagna nella kermesse Extragiro promossa dal ct azzurro Davide Cassani. Così, in primis, sabato 25 luglio la formazione Juniores piacentino-bresciana sarà al via della corsa dei Monti Coralli (in provincia di Ravenna) con cinque atleti (limite massimo consentito): si tratta dei bresciani Giosuè Epis, Pierpaolo Zanelli e Andrea Agosti, del cremasco Gabriele Coloberti e del bergamasco Daniele Anselmi.

La corsa prenderà il via alle 9 e vedrà un circuito di 7 chilometri e 200 metri da ripetere 11 volte per un totale di 79 chilometri e 200 metri.