“Dialogo per una scuola che cambia”, incontro online con docenti e dirigenti scolastici

“La scuola ha affrontato e dovrà affrontare una grandissima sfida. Come fare in modo che questa ripartenza sia davvero l’occasione per cambiare un’istituzione che, già da prima del virus, era ai margini della discussione collettiva? Come ridare valore alla scuola come luogo eticamente e culturalmente insostituibile per la formazione dei nostri ragazzi?”.

Così alcuni docenti e dirigenti scolastici della provincia di Piacenza presentano l’incontro online “Dialogo per una scuola che cambia”, che si terrà nella serata di giovedì 2 luglio (ore 21). Interverranno: Claudia Pavesi, Dirigente dell’istituto comprensivo di Fiorenzuola, Rita Montesissa, Dirigente dell’Istituto Mattei, Lavinia Bianchi, docente di pedagogia Unimore e Roberto Lovattini, insegnante di scuola primaria e membro del movimento di cooperazione educativa.

L’incontro verrà trasmesso su facebook alla pagina: https://www.facebook.com/iononhopaurafiorenzuola/videos/546761572662338 e su youtube:https://www.youtube.com/watch?v=gIw_sKKMm8E