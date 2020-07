Diocesi, l’11 ottobre in Cattedrale l’insediamento del nuovo vescovo Adriano Cevolotto

Sabato 26 settembre alle ore 10 a Treviso avrà luogo l’ordinazione episcopale di mons. Adriano Cevolotto, chiamato dal Papa a essere vescovo della diocesi di Piacenza – Bobbio, incarico nel quale succede a mons. Gianni Ambrosio. E’ quanto si apprende da un comunicato congiunto delle diocesi di Treviso e di Piacenza-Bobbio.

La celebrazione – spiega la nota – si terrà nel tempio di San Nicolò per permettere a un maggior numero di persone di partecipare, anche utilizzando gli spazi esterni del Seminario. Consacrante principale sarà il vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi; co-consacranti l’amministratore apostolico di Piacenza-Bobbio, il vescovo mons. Gianni Ambrosio, e l’arcivescovo metropolita di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci.

L’ingresso di mons. Cevolotto nella diocesi di Piacenza-Bobbio è in programma domenica 11 ottobre – informano quindi le diocesi – con una solenne celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Piacenza alle ore 15. Per entrambe le celebrazioni nelle prossime settimane saranno date indicazioni per la partecipazione, in presenza o grazie alle dirette televisive e streaming, sempre tenendo conto delle limitazioni per contrastare i possibili contagi da covid 19.