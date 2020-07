Disarcionata da cavallo durante una passeggiata, interviene l’elisoccorso per trasportarla in ospedale a Piacenza.

Protagonista dell’infortunio una 58enne, residente a Cremona. Nel pomeriggio del 23 luglio è partita per fare una passeggiata a cavallo da un maneggio di Bettola insieme all’istruttore.

Dopo aver percorso diversi chilometri sui sentieri nel bosco la donna è stata disarcionata e un piede le è rimasto incastrato nella staffa, finendo per essere trascinata per diversi metri. L’ istruttore a quel punto, ha provato a chiamare il 118 ma in zona non c’è campo.

Nel frattempo, il personale del maneggio non vedendoli arrivare ha allertato i soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica di Farini e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Alfeo.

Gli operatori arrivati sul posto, hanno iniziato a percorrere il sentiero fatto dai due, poi fortunatamente una persona che stava passando nelle vicinanze li ha visti arrivare. Questo passante, spostandosi di qualche centinaio di metri, è riuscito a telefonare fornendo le precise indicazioni: la donna si trovava in zona Prati di Vigolo.

La signora è stata raggiunta dal personale del 118 e dai tecnici del CNSAS. Dopo valutazione da parte del medico è stato attivato l’elicottero 118 di Parma che ha trasportato la signora all’ospedale di Piacenza con un importante trauma al bacino.