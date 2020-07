Domenica di fuoco in Valtrebbia, oltre 130 le sanzioni elevate

Oltre 130 i verbali per divieto di sosta elevati nella giornata di domenica 5 luglio dagli agenti della Polizia Locale agli automobilisti che hanno parcheggiato la propria autovettura lungo la strada statale 45, in provincia di Piacenza, invadendo la corsia di marcia oltrepassando la linea bianca che delimita la carreggiata, o nei tratti in curva e rendendo difficoltoso il flusso dei veicoli nella strada sterrata che conduce alla spiaggia della Berlina, nei pressi della località di San Salvatore.

Oltre un centinaio le contravvenzioni comminate da parte della Polizia Locale di Bobbio e una trentina da parte della Polizia Locale di Cortebrugnatella.

Inoltre, durante il corso della giornata, gli agenti della Polizia Locale di Bobbio, congiuntamente agli agenti della Polizia Locale di Coli, hanno effettuato controlli di velocità, specialmente nel tratto della SS45 all’altezza di Ponte Barberino, mediante l’utilizzo del telelaser (preannunciato da relativo cartello mobile posto prima del posto di controllo): 10 i motociclisti e automobilisti sanzionati per eccesso di velocità e per sorpassi pericolosi con linea continua o in prossimità di intersezione stradale, con una patente ritirata.