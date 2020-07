Donna esce di casa e scompare, ricerche in corso a Borgotrebbia

Sono in corso dal primo pomeriggio del 2 luglio a Piacenza le ricerche di una donna di 45 dalla quale non si hanno più notizie dalla mattinata, una volta uscita di casa.

A dare l’allarme sono stati i famigliari: le ricerche si stanno concentrando nella zona di Borgotrebbia, in particolare nell’area in cui il fiume Trebbia confluisce nel Po: l’auto della donna sarebbe stata trovata nelle vicinanze della chiesa della Beata Vergine del Suffragio, in strada dell’Aguzzafame.

Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero, insieme ai volontari della protezione civile.