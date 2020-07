Doppio addio in casa Pallavolo Alsenese: ai saluti Lorena Amasanti e Caterina Fanzini

“La Pallavolo Alsenese saluta e ringrazia l’opposta Lorena Amasanti e la schiacciatrice Caterina Fanzini, augurando loro l’in bocca al lupo per il proprio futuro”.

Così in una nota ufficiale la società di volley piacentina prende congedo dalle due giocatrici. “Si tratta di due giocatrici che hanno contribuito a scrivere la storia recente gialloblù – prosegue il comunicato -. La Amasanti, piacentina, ha disputato cinque stagioni ad Alseno (1 in C, 3 in B2 e una in B1), festeggiando due promozioni e portando la Conad dalla massima serie regionale alla terza serie nazionale, “assaggiata” la scorsa stagione dal sodalizio del presidente Stiliano Faroldi. Quattro, invece, le annate giocate in gialloblù dalla parmigiana Caterina Fanzini, tutte coincise con la partecipazione di Alseno in serie B. Lorena e Caterina hanno ricoperto rispettivamente anche i gradi di capitano e vice della formazione piacentina”.