Due nuovi ingressi nel Cda del Piacenza. Serie C, la nuova stagione parte il 27 settembre

Due imprenditori entrano nel Consiglio di Amministrazione del Piacenza Calcio. Si tratta di Tiziano Battini (B&C Costruzioni) e Marco Maggi (Società Cooperativa Emiliana Gestione Servizi e Mg Wear).

A darne notizia il club biancorosso con una nota pubblicata sul proprio sito internet. Sia Battini che Maggi, con le rispettive aziende, erano da anni sono al fianco della società come sponsor.

IL 27 SETTEMBRE VIA AL NUOVO CAMPIONATO – Il prossimo campionato di Serie C prenderà il via il prossimo 27 settembre. La data è stata comunicata durante la seduta del Consiglio Direttivo della Lega Pro, svoltasi in video conferenza mercoledì 15 luglio.