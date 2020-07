Edilizia popolare, incarico nazionale e regionale in Forza Italia per Patrizio Losi

Nota stampa di Forza Italia Piacenza

Forza Italia Piacenza si congratula, attraverso il suo commissario Gabriele Girometta, per le importanti cariche ricevute dall’architetto Patrizio Losi dal direttivo regionale e nazionale.

Il responsabile del settore Enti Locali di Forza Italia a livello nazionale, senatore Maurizio Gasparri, ha infatti nominato il piacentino Patrizio Losi (insieme a Ettore Isacchini) responsabile delle problematiche relative all’edilizia economica e popolare. Nel conferimento dell’importante incarico, si legge nella nota, Gasparri richiede ai nuovi nominati di “raccordarsi con diversi responsabili regionali e locali al fine di costituire una efficace rete di coordinamento e di essere, al contempo, presenti negli organismi associativi di settore”.

L’architetto Losi ha ricevuto, sullo stesso argomento, una successiva nomina a livello regionale: il coordinatore regionale senatore Adriano Paroli lo ha nominato Responsabile Regionale Edilizia Residenziale Pubblica. “Spero di poter ricambiare la fiducia che mi hanno riposto i vertici nazionali e regionali – è il commento di Patrizio Losi che esprime grande soddisfazione per i nuovi conferimenti ricevuti -. Come presidente di ACER mi impegnerò affinché Piacenza rivesta un ruolo importante a livello regionale e nazionale, seguendo le indicazioni che hanno accompagnato le mie nomine. Ritengo indispensabile l’unità del partito e continuerò a lavorare per riunire le grandi forze e capacità che tutti i forzisti hanno e dimostrano ogni giorno a livello politico, amministrativo e anche lavorativo. Ritengo inoltre che la sinergia tra un ente come ACER e le amministrazioni comunali debba essere alla base per ogni sviluppo: per questo motivo ribadisco l’importanza di avere una fiducia reciproca con tutti i comuni a partire da quello capoluogo e dalla sindaca Patrizia Barbieri, con cui c’è un ottimo rapporto”.

L’architetto Losi è stato nominato recentemente anche come segretario organizzativo del partito azzurro a livello provinciale. Gabriele Girometta, commissario provinciale, motiva così la sua scelta: “Ho deciso che Forza Italia dovesse avere un segretario con un ruolo organizzativo a servizio sia del commissario che di tutta la struttura del Partito. La scelta è caduta su Patrizio Losi in quanto uomo d’esperienza gestionale, avendolo visto all’opera durante le varie campagne elettorali del partito, partendo dalle comunali di Piacenza fino ad arrivare alle ultime regionali, e mi hanno convinto che fosse l’uomo giusto. A lui quindi il compito di essere a disposizione del partito e degli iscritti, facendosi figura attiva nella parte organizzativa di Forza Italia stessa. Lo ringrazio per aver accettato e naturalmente un grosso augurio di buon lavoro”