Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) sul podio anche a Imola

Secondo podio in meno di una settimana per Eleonora Camilla Gasparrini, Junior piemontese del sodalizio piacentino VO2 Team Pink.

Classe 2002, la “panterina” torinese ha “graffiato” anche all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola nell’ambito della rassegna “Warm Up Ciclismo 2020” con corse di diverse discipline concentrate nell’arco di due settimane in varie località dell’Emilia-Romagna. Dopo il secondo posto di categoria sabato scorso nella cronometro a Roveredo di Gua (Verona), a Imola – sempre nella stessa specialità – la Gasparrini ha centrato la terza piazza, nuovamente alle spalle di Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) che questa volta è stata preceduta dalla vincitrice di giornata, la forlivese Carlotta Cipressi (Awc Re Artù General System). Per il VO2 Team Pink, altre due piazzamenti nella top ten con le ragazze guidate dal ds Stefano Peiretti in evidenza: quinto posto per l’ossolana Francesca Barale e ottavo per la brianzola Cristina Tonetti.

Sabato 18 luglio nuovo appuntamento, sempre a Imola, questa volta per una corsa dal sapore speciale: la prima prova in linea dopo il lockdown. Nove le “panterine” al via: Eleonora Camilla Gasparrini, Francesca Barale, Giulia Affaticati, Cristina Tonetti, Emma Redaelli, Aurora Mantovani, Silvia Bortolotti (tutte già in sella nella cronometro), Camilla Barbero e Isabelle Fantini, entrambe al debutto stagionale.

Risultati

Cronometro Donne Juniores Imola: 1° Carlotta Cipressi (Awc Re Artù General System) 9 chilometri e 800 metri in 14 minuti 19 secondi 59, media 41,043 chilometri orari, 2° Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) a 5 secondi 77, 3° Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) a 9 secondi 04, 4° Lara Crestanello (Ciclismo Insieme) a 14 secondi 16, 5° Francesca Barale (VO2 Team Pink) a 19 secondi 91, 6° Greta Tebaldi (Eurotarget Bianchi Vittoria) a 24 secondi 04, 7° Noemi Lucrezia Eremita (Ciclismo Insieme) a 26 secondi 71, 8° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink) a 34 secondi 21, 9° Elisa Tonelli (Breganze Millenium) a 40 secondi 11, 10° Giorgia Simoni (Team Lady Zuliani) a 41 secondi 13.

Nelle foto, Eleonora Camilla nella cronometro per Donne Juniores