Emma Casati super sui 1500 metri: a Rubiera è record provinciale e seconda miglior prestazione italiana dell’anno

Emma Casati dell’Atletica Piacenza ha siglato un nuovo primato: nei 1500m di Rubiera (RE) del 21 luglio, la giovane biancorossa ha volato in 4’39”90, crono che rappresenta non solo il record provinciale, ma anche la seconda migliore prestazione italiana dell’anno sulla distanza per la categoria. Grande soddisfazione per il tecnico Giuliano Fornasari, che vede la propria atleta lanciata ai vertici nazionali.

Un’altra atleta dell’Atletica Piacenza è dunque diventata di interesse nazionale: anche Emma rappresenta il frutto del lavoro che gli allenatori biancorossi dedicano ai ragazzi del territorio appassionati di questo sport.

Le gioie non si sono fermate qui per il sodalizio biancorosso: Davide Bolzoni è tornato in pista con l’eccellente tempo di 2’44”77 sui 1000m Cadetti, seguito da Flavio Zaretti, 2’45”61.

Anche Pietro Ofidiani ha ritrovato buone sensazioni in pista, correndo i 1500m in 4’12”21.

Dopo il torpore del periodo covid, la pista è di nuovo viva, anche grazie alla presenza di tutti questi ragazzi che animano il movimento.