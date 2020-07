Esce di strada e finisce nel canale, anziano trasportato in ospedale

Incidente dopo dopo le 10 del 3 luglio, nel Comune di Gragnano, lungo la strada che conduce al cimitero del capoluogo.

Forse a causa di un malore un uomo di 87 anni, a bordo di una Fiat Panda, è finito fuori strada, finendo con l’auto nel canale a lato della carreggiata.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto.

Le condizioni del ferito non sono gravi; l’anziano è stato trasportato in ospedale per accertamenti.