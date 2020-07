Esperienza e spettacolo: ecco Raydel Hierrezuelo, il nuovo palleggiatore della Gas Sales Bluenergy

Sarà Raydel Hierrezuelo il nuovo palleggiatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in vista della prossima SuperLega Credem Banca.

“Con questo colpo di mercato – informa la società in una nota – anche l’ultima casella ancora a disposizione nello scacchiere biancorosso è occupato e il roster è ufficialmente completato. Originario – continua il comunicato – di Cuba, il nuovo regista che approda in Emilia è una vecchia conoscenza del campionato italiano, dove si è già fatto conoscere e apprezzare negli anni passati grazie alle sue qualità. Estro cubano, giocate veloci ma anche tanta incisività a muro fanno di Hierrezuelo un palleggiatore esperto, tecnico e capace di giocate imprevedibili”.

Molto soddisfatta di quest’ultimo arrivo in casa biancorossa Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Bluenergy Volley. “Con Hierrezuelo il nostro roster è finalmente completo: abbiamo puntato su un giocatore che, oltre a essere esperto e dotato di qualità tecniche, è anche molto spettacolare. Ci garantiamo un atleta forte anche nei fondamentali della battuta e del muro. Siamo sicuri che contribuirà notevolmente ad alzare il livello tecnico della squadra ma soprattutto a dare ancora più spettacolarità alle nostre partite. Quando l’abbiamo contatto ha sposato subito il nostro progetto, per tornare in una città che ha avuto già modo di conoscere. Abbiamo creato una Gas Sales Bluenergy Volley veramente competitiva e siamo convinti che daremo soddisfazione ai nostri tifosi”.

“Hierrezuelo – spiega la società -, inoltre, vanta tanta esperienza maturata all’estero: prima del suo percorso italiano il classe’87 si è diviso tra Cuba e sud-est asiatico, Ciudab Habana e Surabaya Samator (Indonesia). Nella stagione 2014/2015 è approdato in Italia, prima a Molfetta dove è rimasto due campionati e poi a Piacenza. Nell’estate del 2017 si è trasferito in Turchia all’Halkbank Ankara con cui ha vinto un campionato e una Coppa di Turchia. La stagione successiva il cubano è passato al Bolivar in Argentina per poi fare ritorno in terra turca, dove ha vestito la maglia dello Ziraat Bankasi Ankara nell’ultimo anno. Anche in Nazionale, Hierrezuelo ha dato il suo contributo ottenendo riconoscimenti importanti e vincendo diverse medaglie dal 2007 al 2011: un oro nella Coppa America (2008), due ori nella NORCECA Championship (2009 e 2011), un argento nei giochi Panamericani (2011) e tre bronzi conquistati tra Coppa America (2007), CORCECA Championship (2007) e giochi Panamericani (2007)”.