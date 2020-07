Farini, attivo ambulatorio con un medico dalle 8 alle 20 fino alla fine di agosto

Farini: l’Azienda Usl potenzia l’assistenza sanitaria per i cittadini e per chi sceglie di trascorrere le vacanze estive in Alta Val Nure.

E’ stato attivato un punto ambulatoriale con la presenza di un medico dalle ore 8 alle 20, tutti i giorni della settimana compreso i festivi e prefestivi. Il servizio – fa sapere l’azienda sanitaria – ha sede nei locali della Casa protetta del paese in viale dei Sassi neri e sarà attivo fino alla fine del mese di agosto, come riferimento per la popolazione e per chi soggiorna in zona. Ci si potrà rivolgere direttamente all’ambulatorio oppure contattare telefonicamente il medico chiamando il numero 0523.301111.

La presenza diurna del medico si affianca alle altre iniziative già intraprese dall’Azienda nei mesi scorsi: a Farini è presente H24 una postazione 118 con auto infermieristica (infermiere e autista soccorritore) e ambulanza di Croce Rossa con volontari e dipendenti. I diversi mezzi sono attivati dalla Centrale Operativa Emilia Ovest a seconda delle necessità. Di notte e nei giorni festivi e prefestivi sono sempre attivi gli ambulatori di Guardia medica di Ferriere e di Bettola ed è stata riattivata la convenzione con un mezzo di primo soccorso a Ferriere coordinato dalla Pubblica Assistenza di Ponte dell’Olio.

Soddisfatto il direttore dell’Azienda Usl di Piacenza, Luca Baldino: “Ci siamo impegnati al massimo per garantire ai cittadini delle nostre vallate e ai turisti che sceglieranno le nostre colline di trascorrere le loro vacanze con la sicurezza di avere questi presidi sanitari vicino alle loro abitazioni”. Organizzare la presenza del medico, a maggior tutela dei tanti turisti che nel mese di agosto popolano la località collinare, è stato possibile grazie alla selezione avviata nelle scorse settimane dall’Azienda Usl.