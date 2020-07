Venerdì 24 luglio (ore 21) in Piazza Marconi a Farini, arte e qualità della vita saranno protagoniste di un incontro che, insieme al pubblico, vedranno di scena il pittore Paolo Capitelli e imprenditori locali.

“Ognuno di loro – spiegano gli organizzatori della serata – ha fatto una scelta di vita che si potrebbe definire controcorrente, determinati a dimostrare le proprie volontà, che lo spopolamento si può fermare, che si può vivere e produrre in un piccolo paese di alta collina e non solo nelle grandi città. Il pittore Paolo Capitelli, nato a Milano, a vent’anni ha scelto di vivere nel paese lasciato dai genitori per cercare fortuna e lavoro nella metropoli lombarda. La sua evoluzione pittorica, dal figurativo all’informale, sarà raccontata nel docufilm I Colori dell’Acqua, con la regia di Maria Vittoria Gazzola, che condurrà la serata. Il corto, di dieci minuti, è stato girato nel Nure e nello studio dell’artista a Farini. Commenteranno le sue opere i critici Fabio Bianchi, Silvia Bonomini e Carlo Francou”.

Foto 2 di 2



“Seguiranno – aggiungono gli ideatori della serata – gli interventi di alcuni produttori ed imprenditori originari del territorio o che hanno scelto Farini per la loro attività, intessendola con la passione dell’artista per raggiungere i loro obiettivi. E così racconteranno di imprese che durano da decenni e da generazioni, tramandate da nonni ai pronipoti. Ma ci saranno anche giovani che spiegheranno la loro scelta di vita, il loro atto di coraggio contro le crisi che si susseguono, contro gli indicatori economici che indicano algoritmi iperbolici lontanissimi dalle piccole realtà di montagna. Ed ecco che la bellezza estetica della pittura si materializza non solo sulla tela, ma nel fare, nella laboriosità e nella creatività trasformando l’economia di un piccolo comune come Farini, ma che, a voler ben guardare, sarebbe possibile in ogni angolo della nostra bella provincia. Il volano del cambiamento sta nella maggiore tra le forze lavorative e produttive e fra le amministrazioni per rendere la vita migliore come la brillantezza della perla”.

In caso di maltempo la serata verrà rimandata a data da destinarsi.