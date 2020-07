U.S. Fiorenzuola: ufficiale il rientro dal prestito del portiere Andrea Ghezzi.

“Il classe 2001 – rende noto la società in un comunicato -, farà parte della rosa della Serie D di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dall’inizio della stagione”. Originario di Lugagnano Val d’Arda (PC), Ghezzi ha alle spalle una trafila nel settore giovanile di società piacentine come San Giuseppe Calcio, Pro Piacenza, U.S. Fiorenzuola (Allievi e Juniores), Piacenza Calcio (Berretti). Nella scorsa stagione, Ghezzi ha vissuto una importante esperienza in Eccellenza nel ”mondo dei grandi” con la maglia del Nibbiano Valtidone, facendosi trovare pronto quando richiesto nonostante la sua appena maggiore età.

“Ad Andrea – il commento conclusivo – il bentornato a casa con la maglia rossonera di U.S. Fiorenzuola”.