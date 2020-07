Forte vento in città e provincia, rami spezzati in via Marinai d’Italia

Forte vento in mattinata a Piacenza e provincia.

In via Marinai d’Italia, in città, un grosso ramo si è spezzato ed è caduto sul marciapiede (foto). Dopo il bel tempo di lunedì 6 luglio era atteso un peggioramento proprio nella giornata di oggi, martedì 7 luglio.

Nei prossimi giorni però le temperature torneranno a salire.