Frontale a Sarmato, auto nel canale e tre feriti

Violento frontale tra due auto, fortunatamente senza gravi conseguenze, nella mattinata del 28 luglio lungo la strada per Castelsangiovanni, all’altezza di Sarmato.

Una Fiat Panda e una Nissan si sono scontrate per ragioni ancora in via di accertamento, dopo l’impatto la seconda vettura è finita fuori strada nel canale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con le ambulanze della Pubblica di Castelsangiovanni e la Croce Rossa di San Nicolò, più l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castello.

Presente anche la squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Nessun ferito grave, tre le persone condotte in ospedale per accertamenti.