Frontale all’alba a Sarmato (Piacenza), due i feriti.

L’impatto è stato così violento che uno dei mezzi è finito nel canale a lato della carreggiata. Sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza di Castelsangiovanni, l’auto infermieristica del 118 dell’ospedale di Castelsangiovanni, l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.

Entrambe le ambulanze hanno trasportato i feriti (un uomo e una donna, in procinto di recarsi sul posto di lavoro) all’ospedale di Piacenza. Le condizioni sono serie ma non si trovano in pericolo di vita.

La strada è rimasta completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della locale stazione