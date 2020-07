Furti alla logistica, Murelli e Pisani (Lega) “Grazie ai carabinieri, tessuto produttivo va tutelato al massimo”

“Complimenti all’Arma dei carabinieri che ancora una volta ha dimostrato come il controllo del territorio sia indispensabile per bloccare una criminalità sempre più aggressiva e che si mostra sempre più organizzata”.

Così i parlamentari della Lega, Elena Murelli e Pietro Pisani, che in una nota “ringraziano i carabinieri guidati dalla tenacia della procura, che ha permesso di smantellare un folto gruppo di persone, lungo l’asse Piacenza-Cremona, dedite al furto in uno dei principali centri della logistica piacentina, creando ingenti danni economici”.

“Contestare l’associazione per delinquere – concludono Murelli e Pisani – è preoccupante, anche perché non è la prima volta. Il tessuto produttivo ed occupazionale, in particolare in questo periodo di crisi, deve essere tutelato ai massimi livelli da ogni tipo di illecito”.