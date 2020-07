Galleana plastic free, sabato pomeriggio la raccolta per ripulire il parco

Plastic Free Odv Onlus, associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sui danni legati all’utilizzo della plastica, arriva anche a Piacenza.

Con il benestare del Comune, sabato 25 luglio, infatti, presso il Parco della Galleana – dalle 16:30 alle 18:30 – si svolgerà il primo evento di raccolta plastica nella nostra città organizzato dalla sezione locale della onlus. “Da diverse segnalazioni che sono arrivate – spiega il referente, Paolo Bersani – quest’area verde risulta una di quelle più inquinate e trascurate di Piacenza. Se questa prima raccolta plastica avrà un buon riscontro, con cadenza mensile continueremo a farne anche in altre zone. L’obiettivo – dichiara -, come si può leggere sul sito dell’associazione, è quello di poter insieme fare la differenza e cambiare in positivo questo pianeta”.

Come partecipare? “Al momento hanno aderito una ventina di persone. Chi volesse unirsi deve semplicemente presentarsi all’ora stabilita al Parco della Galleana con mascherina e guanti da giardinaggio, noi forniremo un sacchetto per la raccolta. I partecipanti verranno suddivisi in piccoli gruppetti per poter garantire al meglio il distanziamento fisico e, alla fine, gli operatori Iren verranno a portar via tutta la plastica”.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.plasticfreeonlus.it/ o contattare il referente locale Paolo Bersani al numero 3407636774