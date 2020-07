“Gran Tour Francigena”, lo spettacolo itinerante del Teatro Trieste 34 per dar voce agli operatori culturali italiani

Un viaggio a pedi di 1.000 km della durata di 45 giorni: è il Gran Tour Francigena 2020, il primo spettacolo della compagnia Piacenza Kultur Dom realizzato nel periodo post Covid 19, nonché il primo della Stagione Teatrale 2020.2021 del Teatro Trieste 34.

“Non si svolgerà al chiuso ma all’aperto – spiegano gli organizzatori -, con la scenografia dei panorami italiani e con attori ogni giorno diversi. Gran Tour Francigena 2020 è un progetto pensato per rappresentare un segnale di ripartenza, di speranza, di possibilità al presente. Un viaggio attraverso le 45 tappe della via Francigena – dal Passo del San Bernardo a Roma – con interviste a compagnie teatrali, direttori di musei, artisti dello spettacolo dal vivo. Ogni intervista, della durata di 10 – 15 minuti, verrà preparata e messa online il giorno stesso sui canali social associati al progetto. Si andrà così creando, giorno per giorno, una linea rossa che scendendo dal Val d’Aosta arriverà a Roma, segnata da interviste, immagini, dei tanti piccoli operatori che compongono il tessuto culturale del paese”.

“Lo spettacolo – informa il Teatro Trieste 34 – inizierà in data 1° settembre dal Passo del Gran San Bernardo in Valle d’Aosta per terminare dopo 45 giorni in data 15 ottobre in Piazza San Pietro in Vaticano a Roma. Un progetto che vuole essere il primo passo per la creazione di una rete di realtà culturali, artistiche che arricchiscono, con i loro progetti, il territorio attraversato dalla Via Francigena, creando un racconto dell’Italia e valorizzandone l’aspetto culturale. Un viaggio che permetta di raccogliere materiali, immagini, pensieri per la creazione di un documentario e di uno spettacolo che racconti cosa vuol dire essere pellegrino/camminatore nel 2020 convivendo con il Covid 19. A sostegno economico del progetto la compagnia teatrale ha lanciato una campagna di Crowdfunding, iniziata il giorno 8 luglio sulla piattaforma “Ideaginger”, che servirà a raccogliere le risorse economiche necessarie. La raccolta fondi terminerà in data 31 agosto”.

Tappe del progetto

Crowdfunding: Luglio-Agosto 2020

Cammino: Settembre-Ottobre 2020

Cosa è la Via Francigena?

La Via Francigena è l’itinerario storico che dal nord dell’Europa portava alla città eterna. La tratta italiana inizia dal colle del Gran San Bernardo per discendere in pochi giorni nei grandi spazi della Pianura Padana; da Fidenza sale in collina e comincia la lunga salita che porta a passare l’Appennino, tra le foreste del passo della Cisa. Attraversa la Toscana incontrando città che alla Via devono prosperità e ricchezza: Lucca e le sue cento chiese, San Gimignano e le torri, Siena adagiata sui suoi colli. Contempla paesaggi del Lazio incrociando la via Cassia romana, incrociando Viterbo, cinta dalle mura medievali per arrivare dopo 45 giorni a Roma

Modalità del progetto – Percorrere, a piedi, le 45 tappe della Via Francigena, intervistando ad ogni tappa gli operatori culturali che operano sul territorio. Da ogni intervista verrà ricavata un video della durata massima di 10 – 15 minuti che verrà pubblicato sui canali social in prima battuta del Teatro Trieste 34 e poi dei vari partner interessati al progetto. Dal materiale video e audio raccolto verrà realizzato un documentario finale.

Patrocinio – A oggi il progetto ha ricevuto il patrocinio della Associazione Europea delle Vie Francigene e del Touring Club Italiano

Crowdfunding – “I costi del progetto – spiegano i promotori – verranno sostenuti da una campagna di Crowdfunding aperta in data 08/07/2020 sulla piattaforma di crowdfunding IDEAGINGER: il costo da coprire tramite le donazioni è di € 3.100,00 totali. Le donazioni serviranno a coprire i costi “vivi” del progetto, pranzi cene e pernottamenti, anche se in “modalità pellegrino”, per le 45 tappe del cammino, per l’acquisto dei software per videomaking e montaggio audio, del materiale tecnico, come microfono, videocamera e per la creazione della parte grafica del progetto. Non coprono altri costi, come il lavoro di attore, regista, organizzatore di progetto, intervistatore, montatore video, scrittore, ricerca sponsor, fondi e patrocini istituzionali e tante altre grandi e piccole voci che fanno parte di un progetto così complicato. In cambio, in base all’importo donato, ogni “amico” del progetto riceverà un dono di ringraziamento, dal più semplice, come un video con i momenti più belli del Gran Tour Francigena 2020, a quelli più fantasiosi come la scrittura di un racconto per la tappa donata, oppure una conferenza spettacolo.

Ogni dono che daremo sarà comunque un gesto artistico, dal video, alla video chiamata, al racconto scritto o narrato fino allo spettacolo: chi donerà riceverà in cambio un momento di arte e spettacolo, a rimarcare l’importanza del gesto artistico, parte fondamentale del progetto del Gran Tour Francigena 2020″.

Maggiori dettagli sul sito https://www.trieste34.com/