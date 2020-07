Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 5 luglio all’interno di un’azienda agricola in località Casa Bruciata, alle porte di Borgonovo (Piacenza).

Le fiamme hanno interessato centinaia di rotoballe: sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre e impegnati a domare l’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento. Non vi sarebbero fortunatamente persone ferite o intossicate.