Il 6 luglio riapre il centro diurno per anziani di Roveleto

Lunedì 6 luglio riapre il Centro Diurno di Roveleto di Cadeo (Piacenza), dopo quasi 5 mesi di chiusura.

L’Ordinanza Regionale permette di riprendere le attività, che torneranno a svolgersi dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12:45. Ogni mattina gli ospiti verranno accolti da un OSS che eseguirà il triage e successivamente saranno presi in carico dall’operatore assistenziale che li seguirà nelle ore di apertura sul servizio. Al momento sono inseriti 17 utenti, divisi in tre gruppi: ciascuno sarà seguito sempre dallo stesso operatore e risiederà in un locale attrezzato dedicato. Per poter rispondere alle nuove disposizioni è stata modificata la disposizione dei locali interni nel rispetto della normativa. Ogni locale è stato attrezzato con tavolo e poltrone ed è stata mantenuta l’area per la fisioterapia, che potrà essere svolta sia all’interno che nell’area verde circostante. Gli ospiti continueranno ad usufruire dei servizi forniti prima della chiusura: infermiere, animatore e fisioterapista.

La cooperativa Aurora Domus – gestore del Servizio – ha predisposto il rispetto delle disposizioni vigenti: dalla sanificazione di tutti i locali del centro allo screening con tampone per tutti gli operatori presenti sul servizio e per tutti gli ospiti. “Nonostante le difficoltà del momento – spiega l’amministrazione -, da lunedì siamo riusciti a garantire il trasporto degli ospiti sia in entrata che in uscita, per tutte quelle famiglie che ne hanno fatto richiesta”.