Il Busa Foodlab fissa gli obiettivi per la prossima stagione “Vogliamo consolidare la categoria”

Primissima tappa per il Busa Foodlab che nel pomeriggio di lunedì 20 luglio si è ritrovato al Palazzetto dello Sport di Gossolengo. Lo staff tecnico della squadra di volley, alla presenza dei coach Marzia Grandi e del vice Andrea Falco, ha incontrato tutte le ragazze della formazione fissando i primi step per la stagione 2020/21.

“L’obiettivo prefissato è quello di consolidare la categoria – racconta il DS Stefano Mazzari -. Sapremo soltanto ad agosto come sarà composto il girone e quali saranno le nostre avversarie ma il gruppo ha tutte le carte in regola per fare un buon campionato”. Il roster, che ha visto ben dieci riconferme rispetto alla formazione dell’anno passato, è stato rafforzato dagli innesti della schiacciatrice Giulia Crespi (ultima stagione a Palau) e dalla regista Gloria Trabucchi, tra le artefici della promozione in serie A2 della Bakery Volley Piacenza nella stagione 2013/14. “Ci stiamo guardando intorno per un libero da affiancare a Michela Traversoni – prosegue Mazzari -, tuttavia non abbiamo fretta e stiamo valutando attentamente alcuni profili”.

La prima fase di preparazione della squadra prenderà il via nella prima settimana di settembre, quando le ragazze inizieranno l’attività con il preparatore atletico Paolo Bertoncini. Sarà poi definito il calendario delle amichevoli e di eventuali tornei.

LA ROSA DEL BUSA FOODLAB GOSSOLENGO

ALZATRICI:

Gloria Trabucchi (1987, nuovo arrivo)

Francesca Caviati (2001, confermata)

OPPOSTI:

Wendy Cobbah (1997, confermata)

Matilde Chinosi (2002, confermata)

BANDE:

Chiara Scarabelli (1993, confermata)

Giulia Crespi (2000, nuovo arrivo)

Elena Donida (1986, confermata)

Martina Antola (2003, confermata)

CENTRALI:

Marina Cattaneo (1993, confermata)

Michela Zambelli (1993, confermata)

Jovana Nedeljkovic (1993, confermata)

LIBERO:

Michela Traversoni (1995, confermata)

ALLENATRICE: Marzia Grandi (nuova)

SECONDO ALLENATORE: Andrea Falco (nuovo)

SCOUTMAN: Gianluca Quintini (nuovo)

PREPARATORE ATLETICO: Paolo Bertoncini (confermato)

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Giuseppe Vincini (confermato)