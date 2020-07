Il Cinema all’aperto alla prova del covid, stasera al via la rassegna all’Arena Daturi

Si apre con un omaggio a Federico Fellini e Alberto Sordi l’edizione 2020 del Cinema all’aperto, in scena all’Arena Daturi di Piacenza.

La rassegna, organizzata da Arci e Cinemaniaci, inizierà infatti nella serata di mercoledì 1 luglio con la proiezione de “I Vitelloni” (ore 21:45, ingresso 5 euro per tutti), pellicola scelta per celebrare il centenario della nascita di due colonne portanti della storia del cinema italiano. Nonostante il coronavirus, la nostra città non rinuncia quindi ad una delle manifestazioni più attese dell’estate. 44 film in cartellone distribuiti su 55 serate – fino al 4 settembre – terranno compagnia ai piacentini, con un mix di pellicole premiate agli Oscar, ai David di Donatello e ai festival di Cannes e Venezia, di opere prime o documentari, commedie a film drammatici, andando da registi emergenti a grandi autori come Quentin Tarantino, Roman Polanski, Pablo Larraín, Woody Allen, Gus Van Sant, Ken Loach e i nostri Matteo Garrone, Gianni Amelio e Pietro Marcello.

INFO E PREZZI – “I prezzi dei biglietti – spiegano gli organizzatori – restano gli stessi degli ultimi anni (6€ intero e 5€ ridotto; ma per le anteprime 8€ come richiesto dalla distribuzione) malgrado l’incremento dei costi complessivi generali e la riduzione dei posti in base alle normative anti-Covid; alcune serate sono a ingresso libero. Gli spettacoli si tengono di norma da lunedì a sabato, con alcune eccezioni indicate nel programma, a partire da domenica 5 luglio; alle ore 21.45 fino al 19 luglio incluso, mentre alle ore 21.30 dal 20 luglio in poi. Consigliamo – aggiungono Arci e Cinemaniaci – agli spettatori di arrivare presto: per rispettare le norme vigenti in materia di distanziamento sociale i posti a sedere disponibili saranno necessariamente inferiori agli anni passati. Una novità importante è costituita dalla possibilità di acquistare un abbonamento a 10 ingressi (che non dà priorità, ovvero non garantisce il posto a sedere ma permette di evitare la coda dei biglietti) che costa 50€ (anche quello ridotto, che però dà due ingressi omaggio aggiuntivi)”.

DISPOSIZIONI ANTI-COVID – “Quest’anno saranno attuati dei cambiamenti dovuti alla necessità di seguire le norme anti-Covid – informano gli organizzatori -. Questo comporta una riduzione considerevole dei posti a sedere che saranno 160 al posto di 400. Gli appartenenti al medesimo nucleo familiare, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a distanziamento interpersonale possono sedersi accanto. Il personale sarà a disposizione per aiutare il pubblico a distribuirsi correttamente in platea. I cancelli e la biglietteria verranno aperti presto, 45 minuti prima dell’orario di inizio indicato, ma entreranno solo le persone che potranno avere il posto, mentre le persone eccedenti saranno invitate, senza bisogno di scendere, a tornare un altro giorno: sarà lo staff a dire alle persone se c’è posto una volta arrivate. Da qui l’importanza degli spettacoli in replica per i film più attesi. Ricordiamo che nella maggior parte delle serate i posti disponibili in media sono più che sufficienti per il pubblico. Inoltre, introduciamo l’abbonamento e il pagamento con carta o bancomat per semplificare l’ingresso, specialmente nelle serate in cui è prevedibile un maggior afflusso di persone”.

“La mascherina sarà obbligatoria in fase d’entrata – la prescrizione -, uscita e negli spazi comuni come transito in platea, punto bar e servizi igienici, mentre, come dice l’ordinanza regionale, si può togliere durante la fruizione del film. Verrà messo a disposizione gel igienizzante in più punti dell’arena. Non sarà inoltre possibile l’uso comune dello spray anti-zanzare, storicamente messo a disposizione gratis per tutti, e l’accesso alle consumazioni avverrà nel rispetto del distanziamento fisico. Il pubblico è invitato a tenere comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in fase di entrata e uscita e nel raggiungere il punto bar o i servizi igienici”.

Il programma completo della rassegna è disponibile alla pagina: http://cinemaniaci.org/cinema-all-aperto/. Per maggiori informazioni consultare www.cinemaniaci.org e i profili dei Cinemaniaci sui social network Facebook e Instagram. Aggiornamenti costanti e rapidi per chi ha fatto l’iscrizione alla nostra newsletter (nella sezione contatti sul nostro sito web) e al nostro canale Telegram Cinemaniaci Associazione Culturale”.