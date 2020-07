Il derby tra Codogno e Piacenza apre nel week end la stagione del baseball

Tra Codogno e Piacenza gara1 sarà sabato alle 15,30 e gara2 domenica alla stessa ora, al diamante di viale Resistenza della città lodigiana.

Ma nella mattinata di sabato, a Villa Soave a Codogno (ore 10), il derby del Po sarà preceduto dal tradizionale appuntamento di presentazione della stagione. Anche in questa occasione il tutto sarà presumibilmente caratterizzato da un’atmosfera particolare. La Fibs ha fortemente voluto che fosse questo derby a rappresentare, in modo simbolico ma non solo, la rinascita del baseball e di tutto lo sport in un territorio tra i più martoriati dalla pandemia del Covid-19. E per fare questo è arrivata al punto da riservargli un week-end intero in esclusiva, visto che tutti i campionati, dall’A1 alla C, partiranno dopo.

Un gesto di rispetto propugnato con caparbietà dal Presidente della Fibs Andrea Marcon che a questo punto può fregiarsi del merito di aver condotto il batti e corri ad essere l’unica disciplina, dopo i professionisti del calcio, a tornare in campo. E a fare da portabandiera saranno i biancazzurri di Codogno ed i biancorossi di Piacenza, protagonisti di un evento che verrà ricordato a lungo, anzi per sempre.