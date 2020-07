Il mercatino dei libri del Colombini alla biblioteca di strada

Sabato 1° agosto, dalle 11 alle 13, la Biblioteca di strada di via Serravalle Libarna ospiterà una nuova edizione del Mercatino dei libri di testo usati per gli studenti del Liceo Colombini che intendano vendere o acquistare i volumi per il nuovo anno scolastico.

I libri devono essere in buono stato, corredati di tutti i dispositivi multimediali se previsti e posti in vendita a un prezzo ribassato a partire dal 50% di sconto. Chi acquista ha la responsabilità di verificare l’effettiva corrispondenza con l’elenco dei titoli fornito dall’istituto, nonché di verificare la completezza e l’anno di edizione.

Il Mercatino, ideato dal Comitato Genitori del Liceo Colombini, mira a incentivare i processi di risparmio, riutilizzo, recupero e responsabilità. Gli organizzatori predisporranno gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca di strada, lasciando agli studenti l’autonomia nella gestione. Per informazioni, si può scrivere all’indirizzo comitatogenitoricolombini@gmail.com.