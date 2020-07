Il Ministro Guerini “Vicenda carabinieri di inaudita gravità. Parola d’ordine sarà “chiarezza””

“Chiarezza è e sarà la parola d’ordine: non può e non deve esserci spazio per l’ambiguità o per il sospetto che possa alimentare atteggiamenti di sfiducia verso l’Arma dei Carabinieri e verso le Istituzioni tutte”.

Sono le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini intervenuto nel corso del question time alla Camera sulla vicenda dei carabinieri arrestati a Piacenza, che ha definito di “inaudita gravità”. “La vicenda di Piacenza – ha detto Guerini – ha fortemente scosso non solo i sentimenti dei 110.000 carabinieri, che ogni giorno lavorano con altissimo senso del dovere e delle Istituzioni, ma anche gli animi di tutti gli italiani che all’Arma, guardano con fiducia e affetto come al più prossimo volto della legalità e dello Stato. Ed è per questo motivo che, sin da subito, è stato offerto il massimo impegno a collaborare con la magistratura e, d’intesa con il Comando Generale, è stata avviata un’inchiesta interna, affinché si pervenga ad una completa cognizione sia degli accadimenti, sia degli eventuali elementi di criticità nei sistemi di controllo e di verifica”.

“L’Arma – ha ricordato Guerini – ha immediatamente disposto nei confronti dei militari interessati dal provvedimento giudiziario la sospensione precauzionale dall’impiego, avviando contestualmente la valutazione disciplinare dei fatti, per adottare, in tempi brevi, rigorosi provvedimenti aderenti alla gravità dei comportamenti. Il Comandante provinciale di Piacenza e gli altri comandanti della sede, a prescindere dal loro eventuale coinvolgimento nei fatti oggetto di accertamento in sede penale, sono stati destinati ad altri incarichi, nell’interesse dell’Istituzione e per restituire a Piacenza e alla sua cittadinanza il più regolare e sereno svolgimento dell’attività di servizio. Inoltre è stata avviata l’inchiesta prevista dall’art. 552 del TUOM (Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare, ndr), al fine di verificare l’adempimento dei doveri del servizio, l’applicazione delle norme di settore e la funzionalità delle procedure adottate”.

“Chiarezza. Chiarezza è e sarà la parola d’ordine: non può e non deve esserci spazio per l’ambiguità o per il sospetto che possa alimentare atteggiamenti di sfiducia verso l’Arma dei Carabinieri e verso le Istituzioni tutte. Ho chiesto, dunque, per gli aspetti che più afferiscono alle competenze e alle prerogative della mia funzione, che i dovuti accertamenti sulle dinamiche dell’accaduto siano condotti con il massimo scrupolo e precisione, senza limitare ulteriori iniziative che vadano a verificare i processi più generali dell’impiego del personale. D’intesa con il Comandante generale, verrà perseguito ogni necessario approfondimento, anche nella prospettiva di affinare gli strumenti di selezione, formazione, comunicazione e controllo, allo scopo di promuovere ulteriormente le consolidate linee di equilibrio e di rigoroso rispetto delle procedure nello svolgimento delle attività operative”.

“Conosco, come tutti noi, l’Arma – ha concluso il Ministro -. Da Amministratore locale prima e da Ministro poi, ho ulteriormente apprezzato la solidità morale e istituzionale, lo spirito di abnegazione e di sacrificio, l’umanità e la discrezione, la compostezza e la solidarietà che caratterizzano i Carabinieri e il loro servizio. Qualità che rendono l’Arma un punto di riferimento e, in alcuni territori, l’unica presenza dello Stato per i nostri cittadini. Una realtà, quella dei Carabinieri, che ci viene invidiata nel mondo. Una realtà che è stata, è e resterà , imprescindibile presidio di legalità e sicurezza per tutti gli italiani”.