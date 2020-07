Il prefetto Falco incontra presidente e direttore di Confindustria Piacenza

Nel Palazzo di Governo, il Prefetto di Piacenza Maurizio Falco ha incontrato il neo Presidente di Confindustria Piacenza, Francesco Rolleri, accompagnato dal direttore, Luca Groppi.

Il Prefetto si è congratulato con Rolleri “per il nuovo, prestigioso incarico, sicuro che riuscirà a dare nuova linfa all’associazione degli industriali in un momento così delicato per l’economia a seguito dell’emergenza sanitaria in atto”. Il presidente Rolleri ha ringraziato Falco per le parole di stima ed affetto confermando la “massima disponibilità e collaborazione di Confindustria sui temi di comune interesse” e ha colto l’occasione dell’incontro per congratularsi a sua volta per la nomina a Prefetto di Latina.

Infine ha sottolineato come la comunità piacentina abbia trovato nella Prefettura, in questi ultimi tre anni con la guida del Prefetto Falco, “un’istituzione più aperta e colloquiale, pronta a risolvere le criticità emergenti”.