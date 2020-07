Il vice sindaco Baio “Bene la proroga dei pagamenti al Consorzio di Bonifica”

“Bene l’accoglimento da parte del Consorzio di Bonifica della richiesta di proroga dei pagamenti”.

Il comitato amministrativo del Consorzio di Bonifica ha prorogato al 31 ottobre i termini di pagamento degli oneri contributivi, “rispondendo – sottolinea il vice sindaco Elena Baio – così positivamente alle richieste in tal senso pervenute anche dal Comune di Piacenza”.

“Accogliamo con favore – aggiunge – la proroga dei termini di pagamento dei contributi consortili, che risponde positivamente all’invito in tal senso avanzato dal Comune di Piacenza, oltre che da Confedilizia. Così come avevo evidenziato nella richiesta da me formulata al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, che ringrazio, ritengo questa una decisione di buon senso ed equità, anche alla luce delle conseguenze socio-economiche sulla popolazione determinate dall’emergenza sanitaria”.