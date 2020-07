“Importate il Covid per tenervi le poltrone”, tensione in Aula dopo l’intervento di Murelli (Lega)

Tensione alla Camera durante l’intervento della parlamentare di Piacenza, Elena Murelli (Lega).

Murelli, in dichiarazione di voto sull’istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, ha attaccato il Governo. L’accusa è di “non avere un piano” e di “importare il Covid con i migranti”.

Subito è scattata la protesta dei deputati di Pd, Leu e M5s, alcuni dei quali hanno lasciato l’Aula.

“La mancanza di una politica dei flussi migratori ci sta mettendo nuovamente in pericolo. Siccome stiamo uscendo da una situazione di emergenza e non sapete come mantenere la poltrona, allora importate il Covid – ha detto Murelli mentre l’Aula inizia a rumoreggiare -. Non è una questione di razzismo, ma è una questione di buon senso e di sicurezza sanitaria”.