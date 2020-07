“Imprese e sostenibilità: l’impatto del Covid 19” mercoledì webinar gratuito della Cattolica

Mercoledì 29 luglio alle 15.30 sulla piattaforma Blackboard si terrà il webinar “Imprese e sostenibilità: l’impatto del Covid-19“, che vedrà coinvolte imprese del made in Italy fortemente orientate al tema della sostenibilità.

Ad organizzare l’evento web, l’Università Cattolica di Piacenza, che sottolinea come questo sia “una preziosa occasione di confronto, introdotta da Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Davide Galli, coordinatore del corso di laurea Management per la sostenibilità. A coordinare l’incontro Laura La Posta, editorialista del Sole 24 Ore”. “Un convegno – aggiunge l’ateneo piacentino – che nasce come primo atto della laurea triennale in Management per la sostenibilità, attivata da questo anno accademico dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza”

“Sostenibilità e sviluppo sostenibile richiedono persone competenti, motivate e capaci di leggere in modo trasversale le sfide economiche, sociali e ambientali che interessano, a livello globale e locale, imprese, istituzioni e società civile” – spiega Davide Galli, professore di Management della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. “Il nostro obiettivo è quello di rispondere all’evoluzione del mercato del lavoro formando nuovi professionisti della sostenibilità grazie a un corso in management sviluppato con il contributo e la supervisione di importanti partner del mondo imprenditoriale, finanziario e del terzo settore, tra cui Intesa Sanpaolo, Eni Corporate University e Robert F. Kennedy Human Rights Italia”.

Partner che interverranno al webinar del 29 luglio, insieme a manager di imprese che fanno dell’attenzione alla sostenibilità una delle cifre portanti del proprio business. Sul palco virtuale si succederanno infatti: Andrea Pontremoli, CEO di Dallara Automobili S.p.A., Veronica Tonini, Chief Risk Officer & Sustainability Coordinator di Salvatore Ferragamo S.p.A., Anna Maria Roscio, Direzione Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, Marco Marchetti, Industrial Sustainability Environment and Energy Director del Gruppo Ferrero, Alessandra Testoni, Sustainability Global Issues & Analysis – Eni – Natural resources – SOST – Sustainable Development, Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren S.p.A., Donato Tramuto, Vicepresidente di Robert F. Kennedy Human Rights Italia

“Un’occasione preziosa per riflettere su che cosa significhi parlare di sostenibilità in azienda, anche alla luce degli scenari che si aprono per il Paese nell’uscita dall’emergenza” – sottolinea il prof. Marco Allena, docente di Politiche fiscali e sostenibilità nel nuovo Corso di laurea e organizzatore dell’evento.

La partecipazione è gratuita; per collegarsi occorre cliccare sul seguente link: https://eu.bbcollab.com/guest/723051bdf11b44a2a43962b1940a9154