In arrivo i Ris alla caserma Levante a caccia di prove

E’ in programma la prossima settimana un sopralluogo dei carabinieri del Ris di Parma all’interno della caserma Levante di Piacenza, attualmente posta sotto sequestro a causa dell’inchiesta della Procura della Repubblica che ha portato all’arresto di sei carabinieri per reati gravi come lo spaccio, l’estorsione e la tortura.

Gli specialisti del Ris hanno ricevuto l’incarico per una perizia tecnica nella stazione dove sarebbero avvenuti gran parte dei reati.

Gli investigatori andranno a caccia di tracce biologiche ed ematiche che potrebbero essere connesse con i pestaggi, e non solo, avvenuti dentro la Levante.