In regione 40 nuovi contagi, un positivo in più a Piacenza

Coronavirus, l’aggiornamento del 18 luglio: 40 nuovi casi positivi, di cui 25 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. I guariti salgono a 23.619 (+33) da inizio crisi. Un decesso nel bolognese

Effettuati 4.775 tamponi e 1.021 test sierologici. Sono 8 i ricoverati in terapia intensiva e calano quelli negli altri reparti (85, -2). 1.234 i casi attivi (+6), il 92% con sintomi lievi in isolamento a casa. RPT relativa alla provincia in cui si è verificato il decesso, bolognese e non riminese