Si prospetta un’altra domenica da tutto esaurito in Trebbia, con numerosi piacentini e turisti che fin dalla mattinata hanno affollato le rive del fiume (nelle foto la spiaggia della Berlina a Bobbio).

E dopo i problemi causati nel corso dell’ultimo weekend dai tanti automobilisti e motociclisti indisciplinati – oltre 200 le multe elevate dalla sola polizia locale di Bobbio – la Statale 45 è osservata speciale. Era stato il prefetto di Piacenza Maurizio Falco, dopo un confronto con i sindaci, ad annunciare nei giorni scorsi un “piano sicurezza”, a partire da maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine per scongiurare situazioni di pericolo e inciviltà. Una volontà che ha trovato immediata applicazione: impegnati lungo diversi tratti della strada i carabinieri delle stazioni Rivergaro, Bobbio e Marsaglia, insieme ai colleghi della Compagnia di Bobbio e del radiomobile, la polizia stradale di Piacenza e quella locale di Bobbio, i carabinieri forestali e le guardie volontarie venatorie di Bobbio.

Foto 3 di 7













In campo, con diverse postazioni lungo il Trebbia per intervenire in caso di necessità, anche la Croce Rossa di Bobbio, Marsaglia e Ottone, con diversi mezzi e il nucleo motociclisti: una presenza particolarmente apprezzata dai bagnanti.

Ma ancora una volta, come documentano le foto di “parcheggio selvaggio”, in tante zone è stata ancora l’inciviltà a farla da padrone. La questione sicurezza lungo la Statale 45, della quale da anni ciclicamente si discute, è ritornata prepontentemente al centro del dibattito dopo l’eccezionale afflusso di turisti degli ultimi fine settimana: lo scorso weekend in Trebbia si sono registrate oltre 20mila presenze, con parcheggi pieni, code per accedere alle spiagge e rischio di sovraffollamento: situazione che aveva creato non pochi problemi alla viabilità, anche per le tante vetture parcheggiate in modo decisamente “creativo”, causa di non pochi intralci alla circolazione.