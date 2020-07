Incidente in A1 ad Arezzo, 24enne piacentino perde la vita

Un tragico incidente stradale e una giovane vita spezzata.

Stefano Zanelli, un ragazzo di soli 24 anni residente a Grondone di Ferriere (Piacenza), ha perso la vita nella tarda mattinata di venerdì 31 luglio: stava rientrando da una trasferta di lavoro, quando, lungo l’autostrada A1 nelle vicinanze di Arezzo, il furgone sul quale viaggiava si è scontrato con un camion. L’impatto è stato molto violento: le condizioni del 24enne, estratto dal mezzo dai vigili del fuoco intervenuti insieme ai sanitari del 118, sono subito apparse gravissime.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Arezzo, il suo cuore ha cessato di battere a causa delle ferite riportate. Vasto il cordoglio in Valnure e a Ferriere, dove Zanelli, originario di Vimercate, viveva; da diversi anni era volontario della Pubblica Assistenza Valnure: “Prestava servizio – lo ricorda l’associazione – principalmente nella sua amata Ferriere e spesso anche nella sede di Ponte dell’olio. Ancora increduli, non abbiamo parole per descrivere questo momento. Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno a papà Sandro e tutta la sua famiglia”.