“Un viaggio all’interno del più grande raduno umano, il festival induista Kumbh Mela, ma forse ancora di più un viaggio nell’animo umano, nelle sue credenze, nelle sue speranze e nelle sue illusioni”.

Così Claudio Pelizzeni – creatore del blog Trip Therapy – presenta il corto “Indianistic” (18 minuti), che verrà proiettato in anteprima assoluta questa sera, 23 luglio, in occasione del Cinema sotto le Stelle all’Arena Daturi (seguirà il film “Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen, ore 21:30). Un progetto nato durante il lockdown, mettendo insieme frammenti di immagini e video del viaggio realizzato nel 2019 dal travel blogger piacentino lungo le sponde del Gange, nella città di Allahabad. “Grazie al montaggio di Roberto Dassoni e alle foto di Giona Granatello – spiega -, il corto condensa in pochi minuti e con un taglio artistico, a tratti psichedelico, le emozioni e i ricordi di quell’esperienza. Parliamo del più grande raduno religioso al mondo, atteso quasi come un’olimpiade dato che si svolge a cadenza regolare in quattro città dell’India, che in 155 giorni si stima abbia convogliato circa 90 milioni di persone”. Il corto, iscritto al prossimo Milano Film Festival, “è una sorta di anticipazione – annuncia Claudio – di un libro che sto scrivendo su quel viaggio e che prevedo di far uscire nel 2021”.

In tempi di distanziamento fisico e di forti limitazioni agli spostamenti, ripensare a quel raduno “affollatissimo” a Claudio fa uno strano effetto. La pandemia ha sconvolto piani, imponendo di ripensare il mestiere di viaggiatore: “Per me il lockdown è stato un momento difficilissimo – racconta -. Ho passato più tempo in casa in quei pochi mesi rispetto a tutto il 2019. Appena è stato possibile ho ripreso ad andare in giro in bici, viaggiando tra le regioni. Per il futuro prossimo si naviga un po’ a vista, in attesa di capire l’evoluzione della situazione globale: come travel blogger non mi posso lamentare, riesco comunque a pubblicare tanti contenuti, più difficile, invece, organizzare viaggi di gruppo all’estero”.

“A breve – fa sapere – partirò per il Portogallo; poi ci sarà il primo viaggio di gruppo post-lockdown, in Islanda, organizzato con “SiVola”, il tour operator che ho recentemente fondato insieme ad altri travel blogger; quindi attraverserò la Sicilia in bicicletta”.

Foto Credits: Claudio Pelizzeni, Giona Granatello