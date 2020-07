“Insieme Piacenza” per sostenere il nostro territorio, ecco come donare

Insieme Piacenza è il nuovo progetto triennale pensato per sostenere il nostro territorio in questa difficile fase di ripartenza.

Si rivolge a famiglie e singole persone in difficoltà, a piccole attività commerciali ed artigiane in sofferenza, a persone con nuove idee imprenditoriali da mettere in campo. Si tratta di una idea di comunità solidale, fraterna, generativa fortemente voluta e sostenuta da Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Credit Agricole.

Il 16 luglio a Palazzo Gotico, simbolo della città di Piacenza, è stato firmato da parte dei soggetti sostenitori il protocollo d’intesa con la costituzione del Fondo welfare “Insieme Piacenza” con una dotazione iniziale di 1.700.000 euro. Alla Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, promotrice del progetto, il coordinamento organizzativo delle attività. Il Fondo welfare è un fondo aperto con un conto corrente dedicato, frutto di una idea di comunità unita e solidale. Ognuno di noi può contribuirvi. L’invito, rivolto dai promotori a cittadini, imprese, ed enti pubblici e privati, è quello di “sostenere questo grande sforzo di solidarietà alimentando il Fondo con donazioni”.

Per donazioni:

Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio ONLUS

Codice fiscale: 91064360331



Conto corrente bancario CREDIT AGRICOLE – IBAN IT66L0623012601000032335177

Causale: donazione FONDO WELFARE INSIEME PIACENZA