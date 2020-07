Iren Smart Solutions e Legacoop Emilia Ovest firmano l’accordo Rinnova, per progetti di riqualificazione energetica

Un accordo che consente di offrire soluzioni e proposte integrate nell’ambito della riqualificazione energetica degli immobili a beneficio del risparmio, dell’ecosostenibilità, del miglioramento dei contesti urbani e delle comunità che li abitano. Questo in sintesi è l’obiettivo del Protocollo Rinnova, firmato da Iren Smart Solutions e Legacoop Emilia Ovest.

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) sono state inserite nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus). In particolare, il Decreto Rilancio prevede un Superbonus del 110% per alcuni interventi di riqualificazione, in cui si inserisce l’accordo Rinnova siglato dalla società del Gruppo Iren attiva nella prestazione di servizi energetici integrati e dalla centrale che associa oltre 300 cooperative di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Il protocollo coinvolge le associate di Legacoop della filiera dell’abitare e del costruire, in progetti di riqualificazione che, grazie a questa sinergia, si rafforzano in termini di efficienza, qualità, integrazione di professionalità e servizi. Sono già stati individuati interventi prioritari nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, a prova dell’utilità e dell’efficacia dell’iniziativa.

“Questo accordo per noi è molto importante – dichiara Stefano Zuelli, Amministratore Delegato Iren Smart Solutions – perché rappresenta l’essenza del nostro modo di agire: offrire soluzioni integrate vantaggiose per i nostri clienti coinvolgendo e collaborando con le realtà imprenditoriali ed associative territoriali. La rapidità di azione è un tema chiave per sfruttare le opportunità dell’Ecobonus ed i rispettivi punti di forza della collaborazione rappresentano la migliore garanzia di efficacia”.

“Grazie a questo protocollo – sottolinea Edwin Ferrari, Presidente Legacoop Emilia Ovest – si valorizza la filiera dell’abitare e del costruire del nostro movimento. La collaborazione con Iren Smart Solutions permetterà di accelerare i tempi della progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione del territorio in cui siamo presenti. Poter contare su un sistema che va dalla progettazione, alla costruzione, all’impiantistica ci permette di fornire interventi di qualità in tempi rapidi, tra l’altro, vantaggio non trascurabile, senza chiedere risorse dirette ai privati”.