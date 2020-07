La Bakery piazza un altro colpo di mercato: Michael Sacchettini

Bakery Basket Piacenza annuncia l’ingaggio di Michael Sacchettini, un centro di levatura, 2 metri e cinque di altezza per 105 kg, classe 1995 con un percorso che l’ha visto presente su campi di serie B e A2.

La sua carriera inizia a tredici anni con la maglia del College Basketball Borgomanero, disputa il campionato under 19 di eccellenza con Casale Monferrato e partecipa a vari raduni con la Nazionale (under 16,18 e 20). A diciotto anni arriva il primo ingaggio, come undicesimo uomo in Divisione Nazionale A Silver dove, per una stagione, veste la maglia di Omegna. Nel 2014 lascia le sponde del Lago d’Orta per spostarsi a Borgosesia, un’ annata da 185 punti con Gessi Valsesia gli vale la scalata personale in serie A2. Michael per due anni milita nella seconda serie nazionale con i colori di Legnano: qui ha la possibilità di confrontarsi e scendere in campo per sfide di rilievo come i playoff per la serie A nel 2017.

Il 2018 è il suo anno, sbarca in terra romagnola, sul petto lo stemma dei Tigers Cesena. Al temine della regular season (2017/2018) Sacchettini accumula 719 minuti e 405 punti. L’avventura con la casacca nero-arancio prosegue fino al 2019, due anni di fuoco, due anni da protagonista, due anni che gli hanno permesso di disputare i playoff per due stagioni consecutive. A 25 anni Michael lascia Cesena con una media di 12 punti a partita e si sposta nella Capitale, dove torna a calcare i campi di A2 con la formazione di Eurobasket Roma. A dicembre, decide di cambiare e così, inizia un altro viaggio, quello che lo porta a vestire i colori dell’Omnia Basket Pavia. Dove chiude l’ultima stagione, prima della stop forzato, con 10 punti di media e 5 rimbalzi a partita. E’ sicuramente uno dei giocatori più determinanti nel suo ruolo in serie B. E’ un acquisto chiave per una squadra che si prepara a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

Michael, cosa ti ha spinto a scegliere Piacenza?

“Sicuramente il progetto che mi è stato presentato dal Presidente Beccari, la voglia di vincere che questa società ha. So che è una piazza importante, dove la pallacanestro è sentita. La prima volta che è uscito questo nome ho ‘’raddrizzate le antenne’’. So che si lavora bene, Federico Campanella è molto bravo, ci sono tante ambizioni e i compagni sono esperti. Piacenza è sempre stata una squadra che punta al top e punta a fare bene; è una cosa che si sa, si è sempre saputa.”

Che giocatore è Michael Sacchettini?

“Sono sicuramente un giocatore a cui piace giocare con i compagni di squadra, ci metto tanta energia, cerco sempre di aiutare, sono grintoso e non riesco a perdere, nemmeno fuori dal campo, nemmeno durante una partita a carte. Il mio obbiettivo? Vincere! Vincere il più possibile, arrivare sempre più in là. Mi aspetto grandi risultati, la squadra è forte. Voglio crescere individualmente sono dell’idea che non si smetta mai d’imparare. Per me non è una frase fatta, lo penso realmente, quando si è umili non si smette mai di crescere. Non vedo l’ora di iniziare, 7 mesi senza fare ciò che si ama sono lunghi, ho proprio una voglia infinita di giocare, di tornare ad allenarmi, di conoscere i miei compagni e conoscere tutto l’ambiente biancorosso.”