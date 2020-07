La biblioteca di Gragnano diventa wireless: nuovo hotspot con connessione gratuita per gli utenti

Da una settimana è attivo presso la biblioteca comunale di Gragnano Trebbiense (Piacenza) il nuovo hotspot con accesso internet gratuito.

“Da tempo – spiega il sindaco Patrizia Calza – desideravamo offrire questo servizio, che diventerà disponibile a tutti quando cesseranno di essere in vigore le norme di sicurezza anti covid”. La biblioteca comunale, già assai frequentata, sarà dunque in grado di offrire un servizio aggiuntivo e di diventare sempre più centro di aggregazione di cultura, e in particolare per i giovani studenti gragnanesi. Il servizio, gratuito, si aggiunge a quello già presente in piazza della Pace sul retro del palazzo comunale.

“Desideriamo ringraziare la Regione Emilia-Romagna, che con il suo progetto ‘Emilia-romagna WiFi’ ha deciso di dotare gli spazi pubblici di connessione gratuita disponibile per tutti. I nostri ringraziamenti vanno anche a Lepida, che per conto della Regione Emilia-romagna ci ha donato l’access Point, e infine da ultimo, ma non ultimo, all’assessore Cristiano schiavi, amministratore prezioso che ancora una volta ha messo a disposizione della comunità il suo tempo e le sue competenze per attivare la nuova connessione” – conclude il sindaco.