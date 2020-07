La Canottieri Ongina chiude il reparto centrale con la conferma di Ousseyonu Péne

Tre su tre per un reparto completamente all’insegna della continuità. La Canottieri Ongina chiude i centrali con la conferma di Ousseynou Péne, che si aggiunge a quella di Beppe De Biasi e Bara Fall, tutti protagonisti nella scorsa stagione con la maglia piacentina nel campionato di serie B maschile chiuso nel girone B al primo posto al momento della sospensione a causa del Coronavirus.

La conferma di “Ousse” non solo completa le caselle nel cuore della rete, ma rappresenta anche la nona pedina nuovamente protagonista nella rosa affidata a coach Mauro Bartolomeo, confermato insieme allo staff tecnico e medico. Classe 1994 e alto due metri, il centrale giallonero è originario di Dakar (Senegal) è in Italia dal 2006 e gioca a pallavolo da sette anni. Cresciuto nella Canottieri Ongina, prima in C e poi in B, si è ormai stabilizzato nella prima squadra giallonera, con i colori indossati per il quinto anno.

“Non ho mai avuto dubbi – spiega “Ousse” – a Monticelli mi trovo molto bene con il presidente Fausto Colombi, con il tecnico Mauro Bartolomeo e con i compagni di squadra; una volta rinnovata la fiducia da parte della società, per me era normale rimanere qui. La Canottieri Ongina è come una famiglia, il gruppo è molto unito e c’è voglia di rimettersi tutti in gioco dopo l’anno scorso. La mia crescita sta proseguendo bene e so di dover migliorare, un gradino alla volta”.