La compagnia di Piacenza ha un nuovo comandante, Giancarmine Carusone

La compagnia dei carabinieri di Piacenza ha un nuovo comandante, Giancarmine Carusone, in seguito al terremoto provocato dall’inchiesta che ha portato all’arresto di alcuni carabinieri accusati di spaccio e tortura.

Il capitano Carusone, 34 anni, è stato trasferito dal comando di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Insieme al comandante provinciale, Stefano Savo, è stato ricevuto dal prefetto Maurizio Falco.

Come anticipato dal comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, “lo Stato non si ferma”, ecco quindi in giornata la stazione mobile in via Caccialupo – la Levante è ancora sotto sequestro – e la nomina del nuovo comandante di compagnia di Piacenza.