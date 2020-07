La comunità di Calendasco stasera ricorda il piccolo Ezechiele

La comunità di Calendasco stasera (7 luglio), alle 21, si stringe a fianco della famiglia Negru per ricordare il piccolo Ezechiele, il bimbo di 2 anni morto qualche giorno fa dopo essere caduto in piscina.

“La notizia della morte del piccolo Ezechiele ha suscitato sgomento e grande incredulità in tutta la comunità di Calendasco – dice il sindaco, Filippo Zangrandi -. In tanti abbiamo voluto manifestare vicinanza, affetto e solidarietà alla famiglia Negru. Stasera potremo farlo tutti insieme. Potremo stringere mamma Daniela, papà Liviu e le loro figlie Alissa e Luisa in un grande abbraccio collettivo”.