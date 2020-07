La Gas Sales Volley in vasca alla Vittorino per la ripresa della preparazione

In attesa di poter riprendere finalmente confidenza col pallone e di poter tornare a lavorare sotto rete, la Gas Sales Piacenza ha iniziato oggi (9 luglio), in vista della nuova stagione di Superlega, la prima fase di preparazione. Non in palestra ma, complice anche il clima decisamente estivo, nella vasca olimpionica della Vittorino da Feltre.

“Nei giorni scorsi – ha commentato il tecnico della Gas Sales, Andrea Gardini – abbiamo tutti effettuato i test sierologici ed i controlli sanitari imposti dalle normative anti-Covid. Oggi, finalmente, iniziamo, anche se in modalità diversa dal solito, la nuova fase di preparazione con la speranza di poter tornare presto a palleggiare in palestra. Per il momento, visto anche il caldo, direi che il lavoro in acqua, nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale, è sicuramente indicato”. Presenti a bordo vasca, insieme a Gardini, anche il 2° allenatore Massimo Botti, lo scoutman Fabio Storti e il preparatore atletico Alessandro Guazzaloca che ha guidato, insieme a Gardini, la preparazione in acqua degli atleti che sarà ripetuta anche domani e la prossima settimana.

“Per noi – ha evidenziato il Presidente della Vittorino da Feltre, Roberto Pizzamiglio – è un onore ospitare una realtà sportiva importante del nostro territorio come la Gas Sales. Il mondo dello sport è fatto di sinergie e di collaborazioni, e questo ne è un esempio concreto. Tra l’altro, mi ha fatto molto piacere vedere diversi giovani della Vittorino interessarsi all’allenamento della Gas Sales; non capita tutti i giorni di poter vedere da vicino, durante il lavoro di preparazione, tanti campioni dello sport”.