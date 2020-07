La Giunta regionale sul territorio: sedute in tutte le province, il 20 luglio a Piacenza

Bologna – Un segnale di vicinanza alle comunità locali, dopo i mesi durissimi dell’emergenza Coronavirus. Ma anche l’occasione di un confronto con sindaci e amministratori, forze economiche e sociali, per avviare insieme una ricostruzione che metta al centro il lavoro, la crescita sostenibile, la salvaguardia del tessuto economico-sociale.

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna va sul territorio, con un calendario di sedute che toccherà tutte le province. Il via è nelle aree più colpite dal Coronavirus. A iniziare da Rimini e provincia, venerdì 17 luglio, seguita – queste le prime date – da Piacenza il 20 e Parma il 31 luglio. “Il nostro pensiero non può non andare ai tanti che hanno sofferto e che ci hanno lasciato. Come non possiamo dimenticare lo straordinario sforzo del personale sanitario, dei volontari e delle Forze dell’ordine – sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Vogliamo continuare a stare fra le persone, ascoltare le esigenze delle comunità, vicini a chi vive e chi lavora nelle nostre città, grandi e piccole. Con l’obiettivo di gettare le basi di una ripartenza in piena sicurezza, solida, inclusiva, ma anche innovativa e di qualità”.