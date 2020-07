La lite in cortile degenera e spunta una bottiglia rotta, 3 all’ospedale.

Il fatto è accaduto nella tarda mattinata del 13 luglio, nella zona di via Roma a Piacenza.

Foto 2 di 2



A quanto pare due uomini hanno iniziato a litigare ed uno dei due ha estratto una bottiglia rotta, ferendo l’altro all’addome.

Sul posto è subito intervenuta la polizia, insieme a Croce Rossa e Pubblica Assistenza che ha soccorso entrambi. I due – le cui condizioni non sono gravi – sono stati portati in ospedale, così come la moglie dell’uomo ferito all’addome, che ha assistito alla scena.

IN AGGIORNAMENTO