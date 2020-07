“La Regione venga in aiuto con fondi ad hoc per le valli piacentine”

“Aiutare le valli piacentine a gestire il grande afflusso di turisti che già stanno registrando, con lo stanziamento di fondi ad hoc”.

E’ quanto chiedono alla Giunta regionale il capogruppo in Regione E-R, Matteo Rancan, e la consigliera del Carroccio, Valentina Stragliati, che ribadiscono come “questa estate post-Covid sia positivamente contrassegnata dalla riscoperta dei borghi e delle valli del territorio piacentino”.

“In queste settimane abbiamo appreso con grande compiacimento come l’estate 2020 sarà improntata alle vacanze in Italia da parte delle famiglie, vien da sé che la Regione debba andare in soccorso dei Comuni delle valli che necessitano di supporto e investimenti mirati per essere in grado di erogare servizi di qualità ai turisti. E’ il momento di passare dalla parole ai fatti, pertanto dalla Giunta regionale ci aspettiamo interventi concreti ed immediati finalizzati a implementare le infrastrutture e la qualità delle strutture ricettive” concludono Rancan e Stragliati.